Japonya’da bilanço ağırlaşıyor: 73 ölü

Japonya'nın İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen 5 ila 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükselirken 320'den fazla yaralının tedavi gördüğü bildirildi. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede karayollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı bildirildi. Eyaletteki 165 okul ve tesiste kısmen hasar saptandı. Yarımadanın kuzey kıyısındaki Wajima'da Belediye Başkanı Sakaguçi Şigeru, "Ciddi derecede su ve yiyecek sıkıntısı var. Yolları kesilen çok sayıda köy var" dedi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.