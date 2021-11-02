Japonya’da çöken yol çöp kamyonunu böyle yuttu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da facianın eşiğinden dönüldü. Tokyo'nun kalbinde bulunan Kichijoji semtindeki bir yolda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük meydana geldi.

FACİAYA RAMAK KALDI

Caddede yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda bir çukur oluşurken, o esnada caddede bulunan bir çöp kamyonunun çukura düşmesi paniğe neden oldu.

Japonya’da yol çöktü, çöp kamyonu oluşan çukura düştü | Video

Kaza anında çöp kamyonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, tekerlekleri çukurun içine giren kamyonun görüntüleri sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Olayın aynı caddede devam eden inşaat çalışmasıyla ilgili olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.