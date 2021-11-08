Japonya’da dehşet! Treni kundakladı: ’Örnek aldım’ dedi

Japonya'daki bir hızlı treni kundaklamaya çalışırken gözaltına alınan şüphelinin, geçen ay Tokyo'daki başka bir saldırıyı örnek aldığı ortaya çıktı.

Japonya'da bu sabah bir hızlı trendeki kundaklama girişimi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kumamoto İstasyonu'ndan Kagoshima-chuo İstasyonu'na giden hızlı treni ateşe vermeye çalışan ve Shin-Yatsushiro İstasyonu'nda gözaltına alınan 69 yaşındaki Miyake Kiyoshi, polisteki ilk ifadesinde, geçen ay başka bir tren hattında yaşanan saldırıdan etkilendiğini ifade etti. Haberleri izledikten sonra Tokyo'daki saldırıyı taklit etmek istediğini söyleyen Kiyoshi'nin, elindeki kağıtlara yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini ve kağıtları vagonun zeminine attığını itiraf ettiği kaydedildi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığı açıklandı.

Japonya’daki trende kundaklama girişimi | Video

DOMİNO ETKİSİ ENDİŞESİ

Son yıllarda Japonya'daki tren hatlarında meydana gelen saldırılarda artış yaşanmış, Ağustos ayında Tokyo'daki Odakyu hattında yaşanan olayda 10 yolcu asitli saldırıda yaralanmıştı. Son olarak 31 Ekim'de Tokyo'daki Keiko Hattı'nda bir trende meydana gelen olayda ise 24 yaşındaki saldırgan elindeki bıçakla yolculara saldırmış, yabancı madde döktüğü vagonu ateşe vermeye çalışan şahsın saldırısında 1'i ağır 17 kişi yaralanmıştı. Şimdiye kadar kamuoyuna yansıyan en ciddi saldırı ise 2015'te bir hızlı trende meydana gelmiş, kendini trende ateşe veren saldırgan, 50'li yaşlarındaki 1 kadın yolcunun ölümüne, 2'si ağır 26 yolcunun yaralanmasına neden olmuştu. Şüphelilerin birbirinden etkilendiğine dair haberler, yeni saldırıların yaşanabileceği endişesine yol açmıştı.