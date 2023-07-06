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Giriş Tarihi: 6.7.2023 10:49

Japonya’da facia! 140 tonluk levha 9 metreden aşağı düştü

Japonya’da yapımı süren bir viyadüğün ana gövdesini oluşturan yaklaşık 140 ton ağırlığındaki çelik levha platformdan ayrılarak 9 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazada 2 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de yaralandı.

İHA
Japonya’da facia! 140 tonluk levha 9 metreden aşağı düştü

Japonya'nın Shizuoka eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Yapımı süren bir viyadüğün ana gövdesini oluşturan yaklaşık 65 metre uzunluğunda ve 140 ton ağırlığındaki çelik levha, platformdan ayrılarak 9 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, 03.10 sıralarında meydana gelen kazada 8 işçi yaralanırken, 50'li yaşlarındaki 2 işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 işçinin tedavisi ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Bölgede trafik yoğunluğunu azaltmak üzere inşa edilen viyadüğün, 2026 yılında hizmete girmesi bekleniyordu.

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Japonya’da facia! 140 tonluk levha 9 metreden aşağı düştü
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