Japonya’da felaket! Tüp yüklü kamyon böyle alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Japonya'nın Aichi eyaletinde bulunan Toyota şehrindeki Tomei Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonda taşınan tüpler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yerel saatle 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kamyon sürücüsünden gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, çok geçmeden olay yerine gitti.