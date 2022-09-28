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Giriş Tarihi: 28.9.2022 10:53 Son Güncelleme: 28.9.2022 10:54

Japonya’da felaket! Tüp yüklü kamyon böyle alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Japonya’da felaket! Tüp yüklü kamyon böyle alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Japonya'da tüp yüklü kamyon alev aldı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri 3.5 saat boyunca yangınla mücadele etti. Çevreye sıçrayan alevler nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Japonya'nın Aichi eyaletinde bulunan Toyota şehrindeki Tomei Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonda taşınan tüpler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yerel saatle 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kamyon sürücüsünden gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, çok geçmeden olay yerine gitti.

YANGIN 3.5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Tüp taşıyan kamyonun yanı sıra 2 kamyonu daha saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 3.5 saat sonra kontrol altına alabildi. Yanan tüplerin yola saçılması nedeniyle alevlerin çevreye sıçradığı tahmin edilirken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Japonya’da tüp yüklü kamyon alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otoyolu kaplayan alevler, çevre sakinlerinin kameralarına yansırken, yangının yüzlerce metre öteden dahi görülmesi facianın boyutunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Japonya’da felaket! Tüp yüklü kamyon böyle alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
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