Japonya’da hayat felç oldu! Binlerce kişi mahsur kaldı…

Saitama eyaletinin Warabi şehrindeki şirkete ait bir trafo merkezinde 12.55 sıralarında patlama sesi duyulduğu belirtilirken, Yamanote, Keihin-Tohoku ve Joban tren hatları da dahil olmak üzere Tokyo metropol bölgesindeki birçok hatta demiryolu ulaşımının durduğu kaydedildi.