Japonya’da iktidar ortağı, Fukuşima’daki atık suyun tatil sezonunda tahliyesine karşı

2011'deki deprem ve tsunami sonrası hasar gören nükleer santralde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize tahliyesi planı, ülke kamuoyunda gündem oluşturuyor.

Japonya hükümeti, komşu ülkelerin ve yerel balıkçıların, atık suyun çevre, gıda güvenliği ve insan sağlığı için risk oluşturabileceğine dair endişelerini hafifletmeyi hedefliyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) koalisyon ortağı Komeito'nun Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo, seçim gezisi kapsamında Fukuşima eyaletinde yaptığı konuşmada konuya değindi.

Atık suyun, yaz aylarında planlanan denize tahliyesine işaret eden Yamaguçi, bunun yüzme sezonunda yapılmaması gerektiğini belirterek, "Kötü söylentilere karşı (hükümetin) acele etmemesini arzu ediyoruz." dedi.

Öte yandan Japonya'da hükümet temsilcileri, hafta içinde başkent Tokyo'da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve heyetiyle bir araya gelecek. Grossi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşecek.

Ziyaret kapsamında, radyoaktif özellikli atık suyun denize tahliye edilmesi planının güvenliğine yönelik UAEA'nın son raporu, Japonya hükümetine teslim edilecek.

UAEA'nın raporu doğrultusunda, denize tahliye tarihinin netleşmesi bekleniyor.

Pasifik ülkeleri gezisi kapsamında Grossi'nin, UAEA'nın görüşlerini, tahliyenin çevresel etkilerine yönelik endişeler taşıyan Güney Kore ve Yeni Zelanda'ya da aktaracağı kaydediliyor.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren sıvı, sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek. Resmi takvimin kamuoyuna açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yıl yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Önceki Suga Yoşihide hükümeti Nisan 2021'de, santralde biriken atık suyun denize boşaltılacağı kararını duyurmuştu. Komşu ülkeler Çin ve Güney Kore karara tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.