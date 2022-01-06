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Giriş Tarihi: 6.1.2022 14:18

Japonya’da kırmızı alarm! 2018’den beri ilk kez verildi

AA
Japonya’da kırmızı alarm! 2018’den beri ilk kez verildi

Japonya’nın başkenti Tokyo, sert hava koşullarına teslim oldu. Ülkede meteoroloji ajansı, 2018 kışından bu yana ilk kez şiddetli kar uyarısında bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo için son 4 yıldır ilk kez "şiddetli kar" uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, hafta başında ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde etkili soğuk havanın, doğu ve güney kesimlerine doğru yöneldiği belirtildi.

Tokyo'nun 23 ilçesine yönelik "şiddetli kar yağışı" uyarısı yapılan açıklamada, şehir halkına "buzlanma ve trafik aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları" çağrısı yapıldı. Açıklamada, Tokyo çevresindeki eyaletlerin de etkilenebileceği bildirildi.

Başkent bölgesinde hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altına indi, yoğun yağış hava ve demir yollarını olumsuz etkiledi.

100 UÇUŞ İPTAL

Japan Airlines (JAL) ile All Nippon Airways (ANA), Tokyo'daki Haneda ve Narita havalimanları kalkış ve inişli 100 yerel uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

East Japan Railway, Tokaido hattındaki demir yolu seferlerinin gecikmelere maruz kaldığını duyurdu. Kyodo ajansı, Mart 2020 sonrası Tokyo'da yağan karın ilk kez tuttuğunu aktardı.

JMA'nın Tokyo geneli için "şiddetli kar uyarısının" en son Ocak 2018'de yaptığı kaydedildi.

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Japonya’da kırmızı alarm! 2018’den beri ilk kez verildi
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