Japonya’da kırmızı alarm! 2018’den beri ilk kez verildi

Başkent bölgesinde hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altına indi, yoğun yağış hava ve demir yollarını olumsuz etkiledi.

100 UÇUŞ İPTAL

Japan Airlines (JAL) ile All Nippon Airways (ANA), Tokyo'daki Haneda ve Narita havalimanları kalkış ve inişli 100 yerel uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

East Japan Railway, Tokaido hattındaki demir yolu seferlerinin gecikmelere maruz kaldığını duyurdu. Kyodo ajansı, Mart 2020 sonrası Tokyo'da yağan karın ilk kez tuttuğunu aktardı.

JMA'nın Tokyo geneli için "şiddetli kar uyarısının" en son Ocak 2018'de yaptığı kaydedildi.