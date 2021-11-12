Japonya’da kuş gribi alarm verildi: Risk seviyesi üst düzeyde..

EN BÜYÜK SALGINA NEDEN OLAN TÜR

Japonya'nın Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ve Kagoshima eyaletindeki bir pirinç tarlasının suyunda yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi virüsü tespit edilmişti. Akita'da tespit edilen virüs mutasyonunun, geçtiğimiz kış ülkenin 2005-2006 sezonundan beri gördüğü en büyük kuş gribi salgınına neden olan ölümcül H5N8 türü olduğu açıklanmıştı. Kagoshima'da bulunan mutasyon da H5 türü olarak tanımlanmıştı.