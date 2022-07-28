Japonya’da maymunlar 58 kişiye daha saldırdı! Hedef çocuklar ve yaşlılar...

YİYECEKLERLE İLGİLENMİYORLAR

Maymunların tuzak olarak belli bölgelere bırakılan yiyeceklerle ilgilenmemesi nedeniyle yakalama girişimlerinin büyük ölçüde başarısız olduğu öğrenilirken, uzmanların "çok zeki" olarak tanımladığı hayvanların genelde insanlara arkadan saldırdığı belirtildi. Bir maymunla karşılaşılması durumunda atılacak adımlar konusunda bilgi veren yetkililer, göz temasından kaçınılması, kıyafet veya battaniye gibi nesneleri kullanarak büyük gözükmeye çalışılması ve sessizce geri çekinilmesi uyarısında bulundu.