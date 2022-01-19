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Giriş Tarihi: 19.1.2022 14:32

Japonya’da postacıdan akılalmaz hareket! Binlerce gönderiyi…

İHA
Japonya’da postacıdan akılalmaz hareket! Binlerce gönderiyi…

Japonya'da bir postacının imza attığı skandal, ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Üşendiği için tam 7 bin gönderiyi sahiplerine teslim etmeyerek çöpe atan postacı tutuklandı.

Japonya'nın Osaka eyaleti akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu.

EVİNDE 4 BİN GÖNDERİ DAHA BULUNDU

Tondabayashi şehrinde görev yapan 20 yaşındaki bir postacı, 7 bin gönderiyi sahiplerine teslim etmeyerek çöpe attığı gerekçesiyle tutuklandı.

Gönderi dolu çuvalları 16 Ocak'ta ormanlık alana boşalttığı sırada çevredekiler tarafından ihbar edilen Yasuyuki Hara, çok geçmeden yakayı ele verdi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul eden zanlı, işinin yorucu olduğunu belirterek üşendiği için gönderileri önce arabasına koyduğunu, daha sonra ise ormanlık alana attığını itiraf etti.

Zanlı tarafından çöpe atılan gönderilerin bir kısmının, yerel yönetimler tarafından Covid-19 'a karşı aşılanmak üzere vatandaşlara gönderilen aşı biletlerini içerdiği de öğrenildi.

Şahsın evinde de 4 bin adet teslim edilmemiş gönderi ele geçirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Japonya’da postacıdan akılalmaz hareket! Binlerce gönderiyi…
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