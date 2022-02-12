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Giriş Tarihi: 12.2.2022 13:17

Japonya’da şekerleme fabrikası cayır cayır yandı!

İHA
Japonya’da şekerleme fabrikası cayır cayır yandı!

Japonya’da dün gece bir şekerleme fabrikasında çıkan yangın, zorlukla kontrol altına alındı. Yetkililerden gelen açıklamaya göre fabrika yangınında 5 işçi yanarak can verdi.

Japonya'nın Niigata eyaletindeki Murakami şehrinde bulunan bir şekerleme fabrikasında dün 23.50 sıralarında meydana gelen ve zorlukla kontrol altına alınan yangında, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan 3 işçinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

30 İŞÇİ BULUNUYORDU

Yangının çıktığı esnada fabrikada 30 işçinin çalıştığı öğrenilirken, bazı görgü tanıklarının yangın alarmının çaldığını ve kısa süre sonra elektriklerin kesildiğini söylediği belirtildi.

Yaklaşık 10 itfaiye aracının kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla başlayan söndürme çalışmaları 09.00 sıralarında sona erdi. Yangının kesin çıkış nedeni bilinmezken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Japonya’da şekerleme fabrikası cayır cayır yandı!
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