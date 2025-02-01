Japonya’da tehlikeli selfie’yi güvenlik görevlisi önleyecek

Japonya'nın turistik liman kenti Otaru, muhteşem manzaralarıyla olduğu kadar dik yamaçlarıyla da ünlü. Dünyada bir çılgınlık haline gelen selfie'den kazayla ölümlerin artması Japonları sıradışı bir güvenlik tedbirine yöneltti. Ay Yeni Yılı Bahar Festivali öncesi tehlikeli yerlerde selfie çekilmesini önleme görevini yapacak özel güvenlik elemanları belediye tarafından işe alındı. Otaru'nun güvenlik hamleleri, 61 yaşındaki bir turistin fotoğraf çektirmek için yerel bir tren hattının raylarına çıktığı sırada bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geldi.