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Giriş Tarihi: 2.1.2022 08:50

Japonya’da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

AA
Japonya’da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı

Japonya’da yoğun kar yağışı demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, soğuk hava, ülkenin kuzey kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Ulusal hava yolu firmaları yoğun kar yağışı sonrası kuzeydeki Hokkaido bölgesine yönelik 230'dan fazla seferi iptal etti.

Kyodo ajansına göre, bölgenin en büyük ulaşım noktalarından Shin-Chitose Havalimanında seferlerin yüzde 60'ı iptal edildi.

160 SEFER İPTAL EDİLDİ

Hokkaido'nun en büyük kenti Sapporo'yu Shin-Chitose'ye bağlayan demir yolunda yapılması planlanan 160 seferin de iptal edildiği aktarıldı.

West Japan Railway, ülkenin batısında düşen ağaçların halihazırda işleyen demir yolu seferlerini durdurması sonucu 25 kişinin geceyi trende geçirdiğini duyurdu.

JMA sert hava koşulları ve şiddetli kar yağışının ülkenin doğu kesimlerine doğru yöneldiğini bildirdi.

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Japonya’da yoğun kar yağışı hava ve demir yolu trafiğini aksattı
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