Japonya’daki depremde can kaybı 57’ye yükseldi





57 BİN 360 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida deprem nedeniyle Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerinde karayolu ulaşımında aksamalar yaşandığını belirterek, hükümetin deniz yolu aracılığıyla yardım sevkiyatını koordine ettiğini söyledi. Kishida, yaklaşık 10 bin Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin kurtarma ve yardım operasyonlarında görev aldığını açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise deprem nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısının 57 bin 360 olduğunu ifade etti.



JAPONYA 7.6'LIK DEPREMLE SARILMIŞTI

Japonya'nın Ishikawa eyaleti dün 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, paniğe neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti.