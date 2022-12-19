Japonya’dan Afrika Birliği’ne G-20 üyeliğinde destek

Japonya Başbakanı Kişida, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanı ve AfB Dönem Başkanı Macky Sall ile görüştü. Japon hükümetinin açıklamasına göre, Kişida ve Sall görüşmede, Senegal'deki petrol ve gaz projelerinde iki ülkenin ortak çalışmasına yönelik fikir birliğine vardı.

DAİMİ ÜYELİĞİNE DESTEK

Kişida, ülkesinin, Senegal'in eğitim sektörüne düşük faizli 10 milyar yene (73,5 milyon dolar) kadar kredi ile balık ürünleri sektörüne 15,4 milyar yen (113 milyon dolar) hibe yardımı taahhüt ettiğini bildirdi.

Ortak basın toplantısında Kişida, ülkesinin, 55 üyeli AfB'nin G-20'ye daimi üye olmasına destek verdiğini söyledi.

"JAPONYA, AFRİKA İLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR"

Kişida, "Afrika ülkelerinin son yıllarda uluslararası toplumda büyüyen rolü ışığında Japonya, Afrika ile bağlarını güçlendirmek istiyor." dedi