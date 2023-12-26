Japonya’dan PKK itirafı! ‘Bu hatadan geri döndük…’

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı (PSIA) Kôançôsaçô Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı, ülkesinin PKK'yı terör örgütü olarak tanımasına yönelik politikasında değişiklik olmadığını belirterek, "PKK'yı ve eylemlerini kınıyoruz, şimdiye kadar kınadık ve bundan sonra da kınayacağız, bunu vurgulamak istiyorum." dedi.

"YAPTIĞIMIZ YANLIŞIN FARKINDAYIZ"

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesinde PSIA Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı, "Uluslararası Terörizm Görünümü 2023" raporunda terör örgütü PKK'ya ilk etapta yer verilmemesine ilişkin açıklamada bulundu. Yetkili, terör örgütü PKK'nın ülkesinde "Uluslararası Terörizm Görünümü 2023" raporunda yer almamasının hata olduğunu ve bu yanlıştan geri dönüldüğünü söyledi.