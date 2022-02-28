Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı: Putin’in varlıkları dondurulacak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği işgal gündemdeki yerini korurken, uluslararası toplumdan Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurmaya karar verdiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı bir girişim olduğunu ve uluslararası düzenin temelini sarstığını belirten Kishida, Moskova'nın eyleminin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Kishida, bunun asla tolere edilemeyeceğini ve Japonya'nın söz konusu eylemi şiddetle kınadığını da bir kez daha yineledi.