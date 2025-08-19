Japonya’dan Türk İHA’larına yakın ilgi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Güler, askeri törenle karşıladığı konuk mevkidaşı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Her iki bakan daha sonra heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Nakatani yaptığı konuşmada, "Bu sene Ertuğrul Fırkateyni faciasının 135'inci yıldönümü. Bu olay Japonya'da büyük yankı uyandırmıştı. Japonya'daki ders kitaplarında çocuklara anlatılıyor. Türk Hava Yolları tarafından İran-Irak savaşındaki Japonların kurtarılmasının 40'ıncı yıldönümü olup, sizin sayenizde Japonların kurtarılması çok ünlü bir hikâye olmuştur" dedi.

Güler de "Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 101'inci yılındayız. 101 yıldır ilişkilerimiz hep iyiye doğru giderek gelişme göstermiştir. Bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayiinde ve askeri ilişkilerimizde her hâlükârda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazırız. Sayın bakanla beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

POTANSİYEL SEÇENEK

Öte yandan Reuters'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Japonya kara, hava ve deniz kuvvetlerinde insansız hava araçlarının kullanımını genişletmeye hazırlanıyor. Japonya'nın bu çabanın bir parçası olarak Türk drone'larını potansiyel seçenekler arasında değerlendiriyor.