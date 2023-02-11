Japonya’dan Türkiye’ye destek

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma neden olarak 20 bin 665 can kaybı yol açan iki depremin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) personelinin ve uçaklarının Türkiye'ye gönderileceği duyuruldu. Personelin bilgi toplamak ve sahadaki ilgili kuruluşlarla koordinasyonu derinleştirmekle görevlendirileceği, uçakların ise ağırlıklı olarak tıbbi malzeme sevkiyatı yapacağı aktarıldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Japonya'nın Türkiye'ye onlarca personelden oluşan bir sağlık ekibi göndereceğini açıkladı. Hayashi ayrıca, Türkiye ve komşu Suriye'ye battaniye ve çadır gibi yardım malzemeleri de sağlanacağını vurguladı.