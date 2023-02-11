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Giriş Tarihi: 11.2.2023 11:44

Japonya'dan Türkiye'ye destek

Japon hükümeti, arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) personelini ve uçaklarını Türkiye'ye göndermeye karar verdi.

İHA
Japonya’dan Türkiye’ye destek

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma neden olarak 20 bin 665 can kaybı yol açan iki depremin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) personelinin ve uçaklarının Türkiye'ye gönderileceği duyuruldu. Personelin bilgi toplamak ve sahadaki ilgili kuruluşlarla koordinasyonu derinleştirmekle görevlendirileceği, uçakların ise ağırlıklı olarak tıbbi malzeme sevkiyatı yapacağı aktarıldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Japonya'nın Türkiye'ye onlarca personelden oluşan bir sağlık ekibi göndereceğini açıkladı. Hayashi ayrıca, Türkiye ve komşu Suriye'ye battaniye ve çadır gibi yardım malzemeleri de sağlanacağını vurguladı.

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Japonya'dan Türkiye'ye destek
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