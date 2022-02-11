Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya'dan vatandaşlarına kritik Ukrayna uyarısı! Ülkeyi terk etmeleri istendi
Giriş Tarihi: 11.2.2022 18:11

Japonya'dan vatandaşlarına kritik Ukrayna uyarısı! Ülkeyi terk etmeleri istendi

Japonya’dan vatandaşlarına kritik Ukrayna uyarısı! Ülkeyi terk etmeleri istendi

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Gidişatın hızlı şekilde kötüleşebileceğine yönelik giderek artan bir ihtimal bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

ÜLKEYİ TERK EDİN ŞAHRISINDA BULUNULDU

Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısının en üst seviyeye çekildiği bildirilen açıklamada, Japon vatandaşlarına, derhal bu ülkeden ayrılmaları ve "amacına bakılmaksızın" bu ülkeye seyahatten kaçınmaları tavsiye edildi. Açıklamada, Ukrayna'ya sınır ülke olan Belarus'ta düzenlenen Rusya-Belarus ortak tatbikatına atıf yapıldı ve Rusya'ya ait askeri gemilerin Karadeniz'de seyrettiği anımsatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'dan vatandaşlarına kritik Ukrayna uyarısı! Ülkeyi terk etmeleri istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA