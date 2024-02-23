Joe Biden, İtalya Başbakanı Meloni’yi konuk edecek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, 1 Mart Cuma günü İtalya Başbakanı Meloni'yi Beyaz Saray'da kabul edecek.

ABD ile Avrupa ülkelerinin Ukrayna savaşı bağlamında Rusya'ya karşı sergiledikleri ortak tavrın yanı sıra İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve Orta Doğu'daki genel durumun ele alınacağı belirtilen görüşmede, Kuzey Afrika ve transatlantik ilişkilerin de masaya yatırılacağı kaydedildi.

Biden ile Meloni ayrıca NATO bağlamında ittifakın güncel durumu ve temmuz ayında ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak NATO zirvesini ele alacakları belirtildi.