Joe Biden’a ailesinden ‘seçimden çekilme’ çağrısı

ABD Başkanı ve Demokratların başkan aday adayı Joe Biden'ın 27 Haziran'da Cumhuriyetçi rakibi eski başkan Donald Trump'la karşı karşıya geldiği münazaradaki performansının yankıları sürüyor. Fiyasko tartışma sonrası ABD medyası başta olmak üzere çok sayıdakişi Biden'a 'adaylıktan çekilme' çağrısı yapmıştı. ABD basınına yansıyan haberlere göre, Biden ailesi dün Camp David'de bir araya geldi ve Joe Biden'dan 'seçim yarışından çekilme' yönünde çağrılara uymamasını istedi. Eşi, çocukları ve torunları da dahil birçok aile üyesi Biden'a 4 yıl daha Amerikan halkına hizmet edebileceğini söyledi.