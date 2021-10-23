Joe Biden’den milletvekillerine gizli brifing! Afganistan operasyonlarında için üs arıyorlar

Bunun karşılığında ise Pakistan'ın terörle mücadele konusunda ABD'den yardıma yönelik "mutabakat anlaşması" imzalamayı talep ettiği ve Hindistan ile ilişkilerin yönetilmesinde Washington'dan destek sağlamasını istediği iddia edildi.

Bununla birlikte haberde, iki ülkenin görüşmeleri sürdürdüğü ve anlaşma şartlarının değişebileceği savunuldu. ABD yetkililerinin son Pakistan ziyaretinde bir anlaşmanın tartışıldığı fakat Pakistan'ın ne istediği ve ABD'nin karşılığında ne karar vermeye razı olacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

Haberde, ABD'nin Afganistan'da istihbarat toplama çabalarının bir parçası olarak Afganistan'a ulaşmak için Pakistan hava sahasını kullandığı ancak ABD'nin, Afganistan'a ulaşması için hava sahasına sürekli erişiminin sağlanmasına dair resmi anlaşma olmadığı kaydedildi.

Gelecekte ABD, Afganistan'dan vatandaşlarını çıkarmaya karar vermesi halinde Pakistan'ın hava sahası daha kritik hale gelecek. Mevcut durumda resmi bir anlaşma olmadığı için ABD, Afganistan'a giden uçak ve insansız hava araçları için İslamabad'dan ret cevabı alma riski taşıyor.