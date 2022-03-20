Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü: İngiltere Ukrayna’ya desteğini artıracak

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın telefon görüşmesinde, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın askeri gereksinimlerine ilişkin Zelenskiy'nin son değerlendirmesini talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, ülkesinin, Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesinde verilen desteğin koordinasyonunda uluslararası ortaklarla çalışmaya ilişkin süregelen taahhüdünün altını çizdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler ayrıca, devam eden müzakereleri de görüştü ve Johnson, Ukrayna'nın pozisyonuna olan sarsılmaz desteğini yineledi. Her iki lider de yaptırımların Putin'e baskı uygulamadaki öneminin devam ettiğini vurguladı ve Mariupol'daki korkunç bombalamaların ardından masum sivillere yönelik menfur saldırıları kınadı."

Açıklamada, Johnson'ın, Ukrayna'nın cesaretine hayranlığını dile getirdiğine işaret edilerek, "(Johnson), İngiltere'nin bu korkunç çatışmaya son vermek için askeri, ekonomik ve diplomatik desteği artırmaya kararlı olduğunu açıkça belirtti. İki lider, önümüzdeki günlerde doğrudan iletişimlerini daha da artırma konusunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.