Johnson’dan ilginç çıkış: Putin kadın olsaydı....

"PUTİN BİR KADIN OLSAYDI..."

Putin'in cinsiyetini çatışmaya katkıda bulunan bir faktör olarak gösteren Johnson, "Putin bir kadın olsaydı, ki öyle olmadığı çok açık, ama öyle olsaydı çılgın, maço bir işgal ve şiddet savaşına gerçekten girişmezdi." ifadesini kullandı.