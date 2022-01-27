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Giriş Tarihi: 28.1.2022

Kâbe, metaverse evrenine açıldı

Kâbe, metaverse evrenine açıldı

Metaverse dünyasına adım atan ülkeler arasına giren Suudi Arabistan, Kâbe ve hac mekânlarının simülasyonunu sanal âleme taşıdı

Suudi Arabistan, Müslümanların Kâbe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir metaverse girişimi başlattı. Müslümanların bu taşı ziyaret etmesi, "Sanal Hacerülesved" adı verilen bir teknoloji girişimiyle metaverse evrenine taşındı. Bu sayede ziyaret, sanal ortamda mümkün hale geliyor. Kâbe'nin baş imamı olan Abdurrahman Sudeysi'nin geçen ay açılışını yaptığı sanal ziyaret girişimi, Ümmü'l-Kurra Üniversitesi'yle Sergiler ve Müze İşleri İdaresi'nin ortak projesiydi. Sudeysi, Mekke ve Medine camilerinin çok sayıda tarihi ve İslami miras içerdiğini ve bunun herkes için dijitalleştirilmesi gerektiğini söyledi.



DOKUNMA VE KOKU DENEYİMİ
Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da, söz konusu girişimin, Müslümanların "Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemelerini" sağladığı ifade edildi. Projede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların kendi evlerinden ziyaret edebileceği, Mekke'deki başlıca hac mekânlarının bir simülasyonu yer alıyor. Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediği, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.

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Kâbe, metaverse evrenine açıldı
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