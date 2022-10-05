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Giriş Tarihi: 5.10.2022 15:19 Son Güncelleme: 5.10.2022 15:20

Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığında patlama

AA
Kabil’de Taliban’ın İçişleri Bakanlığında patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban'a ait geçici hükümetin olduğu İçişleri Bakanlığı'ndaki camide bir patlama meydana geldi. Olayın araştırıldığı ifade edildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Ölü ve yaralı sayısına dair açıklamada bulunmayan Takur, olayın araştırıldığını aktardı. İçişleri Bakanlığının girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere, 53 kişi ölmüştü.

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Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığında patlama
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