Kaçak fok teslim oldu!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Shoe Göleti'nde boz bir fok görüldü. Shoebert adı verilen foku yakalamak için itfaiyeciler ve yaban hayatı uzmanları 22 Eylül'de bir operasyon düzenledi. Ancak tekne ve dev ağlarla yapılan birkaç saatlik çalışma başarısız oldu. Shoebert bir sonraki gün göletten çıkıp bir otoparkın içinden geçerek Beverly Polis Teşkilatı binasına geldi ve teslim oldu! Polis tarafından yapılan açıklamada, Shobert'in yardım için karakola geldiği ifade edildi. Boz fok, Connecticut eyaletindeki Mystic Aquarium'a gönderildi.