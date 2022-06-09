‘Kaçak göçmen taşımacılığı engellenecek’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerin taşınmasını engellemeye yönelik çalışmalarda önemli adımlar atıldığını belirterek "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin" dedi. Valiliklere yazı göndereceklerini belirten Soylu, taksilere ve TIR parklarına yönelik yeni adım atacaklarını aktardı. Soylu, "TIR kasalarının brandalarını keserek kaçak yolcu alınmasına karşı TIR parklarına kamera sistemi kurmayı ve diğer tedbirleri almayı da getiriyoruz" dedi.