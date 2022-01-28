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Giriş Tarihi: 29.1.2022

Kadın sapık, canından bezdirdi

Kadın sapık, canından bezdirdi
Apple CEO'su Tim Cook, e-posta adresine silah fotoğrafları gönderdiğini ve evinin önünde sürekli dolaştığını söylediği bir takipçisine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre ABD'nin Virginia eyaletinden bir kadın, 2021 boyunca Apple CEO'sunu tehdit etti. Kadının Cook'un e-posta adresine dolu olduğu görülen silahların fotoğraflarını yolladığı ve Porsche arabasıyla Cook'un Palo Alto kentindeki evinin önünde gezdiği bildirildi. Şirketin başvurusu üzerine mahkeme, kadının ateşli silah taşımasını, Apple tesislerine girmesini, Apple çalışanlarıyla konuşmasını veya Cook'un evine yaklaşmasını yasaklayan geniş kapsamlı bir karar çıkardı.
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Kadın sapık, canından bezdirdi
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