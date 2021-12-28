Kadın yolcu uçakta dehşet saçtı: FBI devreye girdi! Sosyal medyada gündem oldu...

ABD'de Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta kadın yolcu dehşet saçtı. Patricia Cornwall isimli yolcu maske takmadığı gerekçesi ile yaşlı adama saldırıda bulundu. O anlar diğer yolcular taradından saniye saniye kaydedildi. Saldırı anları sosyal medyaya bomba gibi düşerken saldırgan kadın için FBI devreye girdi.
KADIN YOLCU DEHŞET SAÇTI
Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı'na doğru hareket eden uçakta ortalık karıştı. Sosyal medyada gündem olan videoda Patricia Cornwall adlı kadın 80 yaşındaki bir adamı maske takması konusunda uyarıyor. Cornwall tarafından uyarılan yolcunun o esnada yemek yediği dikkat çekerken kadının adama vurması, tükürmesi ve küfürler yağdırması ile devreye uçuş ekibi girdi. tartışma sırasında diğer yolcular ve uçuş ekibinin yaralandığı bildirildi.
HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Uçakta yaşanan olayın ardından uçuş ekibi devreye girdi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada; 'Bu gibi durumlar, müşterilerimizin büyük çoğunluğu için nadirdir. Havaalanlarımızda ve uçaklarımızda asi davranışlara karşı sıfır toleransa sahiptir.' denildi.
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FBI DEVREYE GİRDİ
Yolcuların da yardımıyla etkisiz hale getirilen Cornwall, Uçak Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na vardığında güvenlik güçlerine teslim edildi. Pilotun anonsu sonrası havalimanına gelen FBI ekipleri uçak indikten sonra kadın yolcuyu gözaltına aldı.
İngiliz Daily Mail gazetesinin FBI kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu yolcu Atlanta'daki Federal Adliye Sarayı'nda hakim karşısına çıkarılacak.