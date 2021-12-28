Kadın yolcu uçakta dehşet saçtı: FBI devreye girdi! Sosyal medyada gündem oldu...

KADIN YOLCU DEHŞET SAÇTI

Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı'na doğru hareket eden uçakta ortalık karıştı. Sosyal medyada gündem olan videoda Patricia Cornwall adlı kadın 80 yaşındaki bir adamı maske takması konusunda uyarıyor. Cornwall tarafından uyarılan yolcunun o esnada yemek yediği dikkat çekerken kadının adama vurması, tükürmesi ve küfürler yağdırması ile devreye uçuş ekibi girdi. tartışma sırasında diğer yolcular ve uçuş ekibinin yaralandığı bildirildi.