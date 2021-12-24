Kadın yolcu uçakta dehşet saçtı: Yumruklu saldırı anbean görüntülendi

23 Mayıs'ta Sacramento'dan San Diego'ya giden bir uçuşta uçuş görevlisi, 28 yaşındaki Vyvianna Quinonez'den kemerini takmasını tepsi masasını düzeltmesini ve maskesini düzgün takmasını istedi. Bu talebin ardından ise dehşet Quinonez uçuş görevlisini darp etti. Genç kadın uçuş görevlisinin yüzüne yumruk atıp dişlerini kırdı. O anları başka bir yolcu cep telefonu ile kaydetti.
Uçakta hostese yumruk atan kadın yolcuya hapis cezası | Video
UÇAKTA DEHŞET SAÇTI
Quinonez 23 Mayıs'ta Sacramento'dan San Diego'ya giden bir Southwest Airlines uçuşundayken, kimliği yalnızca SL olarak tanımlanan bir uçuş görevlisi ondan emniyet kemerini takmasını, tepsi masasını yerleştirmesini ve iniş sırasında maskesini düzgün bir şekilde takmasını istedi. Ancak Quinonez bu isteği gerçekleştirmek yerine uçuş görevlisine saldırdı. Önce görevliyi itti, ardından şok olmuş yolcuların içinde birkaç şiddetli yumruk attı. Uçaktaki saldırı başka birisi tarafından kaydedildi.
ÜÇ DİŞİNİ KIRDI
Saldırıya ilişkin açılan dava dosyasında uçuş görevlisinin sol gözünde morluklar, yüzünde dikiş gerektiren birkaç kesik olduğu ve üç dişinin de kırıldığı bilgisi yer aldı.
ABD Vekili Randy Grossman Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğrayan uçuş görevlisi, uçaktaki tüm yolcuların güvenliğini sağlamak için sadece işini yapıyordu." dedi. "Kimsenin uçakta herhangi bir nedenle şiddet kullanması affedilemez, özellikle de tüm yolcuları güvende tutmak için orada bulunan bir uçuş görevlisine karşı."
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Bir uçuş görevlisine müdahale etmekten suçlu bulunan Quinonez, 11 Mart'ta hapis cezasına çarptırılacağ belirtildi. Quinonez, 20 yıla kadar hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya, ancak savcıların büyük olasılıkla dört ay hapis ve altı ay hapis cezası önereceği ifade ediliyor. Ayrıca Quinonez'in Southwest Airlines ile tekrar uçması da yasaklandı.