Kadın yolcu uçakta dehşet saçtı: Yumruklu saldırı anbean görüntülendi

23 Mayıs'ta Sacramento'dan San Diego'ya giden bir uçuşta uçuş görevlisi, 28 yaşındaki Vyvianna Quinonez'den kemerini takmasını tepsi masasını düzeltmesini ve maskesini düzgün takmasını istedi. Bu talebin ardından ise dehşet Quinonez uçuş görevlisini darp etti. Genç kadın uçuş görevlisinin yüzüne yumruk atıp dişlerini kırdı. O anları başka bir yolcu cep telefonu ile kaydetti.

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UÇAKTA DEHŞET SAÇTI

Quinonez 23 Mayıs'ta Sacramento'dan San Diego'ya giden bir Southwest Airlines uçuşundayken, kimliği yalnızca SL olarak tanımlanan bir uçuş görevlisi ondan emniyet kemerini takmasını, tepsi masasını yerleştirmesini ve iniş sırasında maskesini düzgün bir şekilde takmasını istedi. Ancak Quinonez bu isteği gerçekleştirmek yerine uçuş görevlisine saldırdı. Önce görevliyi itti, ardından şok olmuş yolcuların içinde birkaç şiddetli yumruk attı. Uçaktaki saldırı başka birisi tarafından kaydedildi.