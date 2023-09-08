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Giriş Tarihi: 8.9.2023 12:10 Son Güncelleme: 8.9.2023 12:16

Kafeye girince şoke oldu! Toplu katliam sandı, gerçek bambaşka çıktı

İngiltere’de bir adam akşamüstü çayını içmek için girdiği kafede gördükleri karşısında şoke oldu. Yarı karanlıkta geldiği kafenin içinde 10’a yakın kişinin yerde garip şekillerde hareketsiz yattığını gören adam paniğe kapıldı. Karanlıkta dolaşan bir kişinin olduğunu seçen adam koşarak olay yerinden uzaklaştı. Polise “toplu katliam” ihbarında yapan adam gerçeği öğrenince ne yapacağını şaşırdı…

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Kafeye girince şoke oldu! Toplu katliam sandı, gerçek bambaşka çıktı

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yaşanan bir olay dünya gündemine damga vurdu. Özellikle ABD'de çok görülen "toplu katliam" alarmı verilen olayın aslının ortaya çıkması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre akşamüstü saatlerinde köpeğini yürüyüşe çıkaran bir adam, çay içmek için bölgede bulunan, deniz manzaralı bir kafeye gitti. Kafenin girişine doğru giden adam içeride gördüğü manzara karşısında donakaldı. Yarı karanlıkta yerde 10'a yakın kişinin hareketsiz yattığını gören adam ne yapacağını şaşırdı.

Bu sırada garip şekillerde hareketsiz yatan insanların arasında yürüyen bir kişiyi seçen adam, olayın bir toplu katliam olduğunu düşünüp paniğe kapıldı. Hızla kafeden uzaklaşan adam soluğu karakolda aldı.

Toplu katliam ihbarıyla olay yerine intikal eden polis ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İçerde yoga dersi yapıldığını gören ekipler, yerde yatanların bedenlerini esnetmek isteyen yoga öğrencileri olduğunu anladı.

Polisin gelmesi karşısında korkan 22 yaşındaki yoga öğretmeni böyle bir olayın hayatı boyunca başına ilk kez geldiğini söyledi.

Lincolnshire polisi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada herkesin güvende ve iyi durumda olduğunu teyit ederken, ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının "iyi niyetle" yapıldığını duyurdu.

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Kafeye girince şoke oldu! Toplu katliam sandı, gerçek bambaşka çıktı
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