Kafeye girince şoke oldu! Toplu katliam sandı, gerçek bambaşka çıktı

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yaşanan bir olay dünya gündemine damga vurdu. Özellikle ABD'de çok görülen "toplu katliam" alarmı verilen olayın aslının ortaya çıkması ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Ülke basınında yer alan haberlere göre akşamüstü saatlerinde köpeğini yürüyüşe çıkaran bir adam, çay içmek için bölgede bulunan, deniz manzaralı bir kafeye gitti. Kafenin girişine doğru giden adam içeride gördüğü manzara karşısında donakaldı. Yarı karanlıkta yerde 10'a yakın kişinin hareketsiz yattığını gören adam ne yapacağını şaşırdı.
Toplu katliam ihbarıyla olay yerine intikal eden polis ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İçerde yoga dersi yapıldığını gören ekipler, yerde yatanların bedenlerini esnetmek isteyen yoga öğrencileri olduğunu anladı.
Polisin gelmesi karşısında korkan 22 yaşındaki yoga öğretmeni böyle bir olayın hayatı boyunca başına ilk kez geldiğini söyledi.
Lincolnshire polisi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada herkesin güvende ve iyi durumda olduğunu teyit ederken, ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının "iyi niyetle" yapıldığını duyurdu.