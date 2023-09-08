Kafeye girince şoke oldu! Toplu katliam sandı, gerçek bambaşka çıktı

Polisin gelmesi karşısında korkan 22 yaşındaki yoga öğretmeni böyle bir olayın hayatı boyunca başına ilk kez geldiğini söyledi.

Lincolnshire polisi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada herkesin güvende ve iyi durumda olduğunu teyit ederken, ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının "iyi niyetle" yapıldığını duyurdu.