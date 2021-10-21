Kafkaslardaki gerilimde yeni perde! İran geri adım attı...

NE OLMUŞTU?

İranlı iki tır şoförü, Karabağ'ın Rus unsurların kontrolündeki bölgelerine Azerbaycan'ın izni olmaksızın taşımacılık yaptıkları için gözaltına alınmıştı.

İran plakalı araçların Karabağ'da Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere yasa dışı seyahat etmesi, Azerbaycan ile İran arasında gerginliğe neden olmuştu.

Azerbaycan, bu konudaki tepkisini 11 Ağustos'ta İran'a verdiği nota ile belirtmiş fakat buna rağmen İran tırlarının Karabağ'a geçişi sürmüştü.

Azerbaycan sınır muhafızları ve gümrükçüler, Ermenistan ile İran'ın bağlantısını sağlayan Gorus-Gafan yolunun Azerbaycan sınırlarından geçen kısımlarında kontrol noktaları kurarak, buradan geçiş yapan İran tırlarından gümrük vergisi talep etmişti.

Öte yandan Azerbaycan, İranlı iki tır şoförünü bugün serbest bırakmıştı.