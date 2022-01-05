Kahkahalar yerini acı dolu çığlıklara bıraktı! Şişme kale küçük bir kızı hayattan kopardı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTRMA DEVAM EDİYOR
Korkunç olay nedeniyle 8 çocuk daha yaralandı. Yetkililer aralarındaki bir kız çocuğunun da durumunun ağır olduğunu dile getirdi. Olayın ihmale dayalı olup olmadığı ile ilgili soruşturma devam ediyor.
7 OCAK YAS GÜNÜ İLAN EDİLDİ
Bölgenin belediye başkanı, trajik haber karşısında çok üzüntülü olduğunu dile getirerek 7 Ocak'ı yas günü ilan etti. Ayrıca küçük kız çocuğunun anısına ülkede yapılan Kral Günü Geçit Töreni de askıya alındı.
AVUSTRALYA'DA DA FACİA YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da da çocukların üzerinde zıpladığı şişme kale rüzgarda savrulmuştu. Talihsiz olay nedeniyle 5 çocuk hayatını kaybetmiş, 4'ü ise yaralanmıştı.