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Haberler Dünya Haberleri Kahkahalar yerini acı dolu çığlıklara bıraktı! Şişme kale küçük bir kızı hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 5.1.2022 14:57 Son Güncelleme: 5.1.2022 15:17

Kahkahalar yerini acı dolu çığlıklara bıraktı! Şişme kale küçük bir kızı hayattan kopardı

Kahkahalar yerini acı dolu çığlıklara bıraktı! Şişme kale küçük bir kızı hayattan kopardı

İspanya'da panayır alanında bulunan şişme kale kuvvetli rüzgarın etkisiyle havaya kalktı. O sırada kalede oynayan bir kız çocuğu kafa üstü yere düşerek hayatını kaybetti, 8 çocuk ise yaralandı. Ülkede yaşanan trajik olay nedeniyle milli kutlama günü ertelendi.

Ülkede adeta bir facia yaşandı. 8 yaşındaki bir kız çocuğu şişme bir kalede diğer 8 çocukla birlikte oyun oynuyordu. Panayır alanında esen sert rüzgar çocukları kaleyle birlikte havaya savurdu. Kafasının üzerine düşen küçük kız acil olarak hastaneye kaldırılsa da, 12 saat sonra yaşamını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTRMA DEVAM EDİYOR
Korkunç olay nedeniyle 8 çocuk daha yaralandı. Yetkililer aralarındaki bir kız çocuğunun da durumunun ağır olduğunu dile getirdi. Olayın ihmale dayalı olup olmadığı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

7 OCAK YAS GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Bölgenin belediye başkanı, trajik haber karşısında çok üzüntülü olduğunu dile getirerek 7 Ocak'ı yas günü ilan etti. Ayrıca küçük kız çocuğunun anısına ülkede yapılan Kral Günü Geçit Töreni de askıya alındı.

AVUSTRALYA'DA DA FACİA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da da çocukların üzerinde zıpladığı şişme kale rüzgarda savrulmuştu. Talihsiz olay nedeniyle 5 çocuk hayatını kaybetmiş, 4'ü ise yaralanmıştı.

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Kahkahalar yerini acı dolu çığlıklara bıraktı! Şişme kale küçük bir kızı hayattan kopardı
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