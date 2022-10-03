Kalın giyinme trendine katılan Macron alay konusu oldu

İKTİDARIN TASARRUF ÖNERİLERİ ALAY KONUSU OLDU

Muhalefet, hükümeti eleştirerek tasarruf çağrısı yerine enerji krizine çözüm bulması çağrısı yapmıştı. Bazı muhalif isimler de yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olduğu görüntüleri anımsatarak, tepki göstermişti.

Bazı iktidar milletvekillerinin de Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji sıkıntısına yönelik "kurutma makinesi yerine çamaşır askılığı, battaniye ile Meclise gelinmesi gibi tasarruf önerileri", ülkedeki siyasiler arasında alay konusu olmuştu.