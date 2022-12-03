Kalın’dan küstah sözlere sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç kanalında verdiği bir röportajda sunucunun küstah sözleri üzerine yayını terk etti. Sözcü Kalın, İsveç devlet kanalı SVT Nyheter'e konuk oldu. Sunucu, Kalın'a "Türkiye'nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için sığınak haline geldiği" şeklinde yalanlara dayalı bir soru yöneltti. Muhabirin imalı provokasyonuna tepki gösteren Kalın, "Bunlar asılsız suçlamalar. Kimse Türkiye'nin suçluları sakladığını ima dahi edemez. Sayın muhabir, siz, Türkiye'yi suçlayacak bir konumda değilsiniz. Bu asılsız iddiaları ve suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu PKK ağzı. Bu FETÖ ağzı. Bu dürüst gazetecilik değil" dedi. Ardından "Kaydı keser misiniz?" diyen Kalın, programdan ayrıldı.