Kalkınma ve göç konuları Roma’da masaya yatırılacak

İtalya'nın başkenti Roma'da bugün "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı" düzenlenecek. Uluslararası konferansta, Başbakan Giorgia Meloni'nin girişimiyle geniş Akdeniz coğrafyasında ve Afrika'da büyüme ve kalkınmaya yönelik somut adımların görüşülmesinden düzensiz göç akınlarının nedenlerinin ele alınmasına ve iklim değişikliğiyle mücadele ile çevrenin korunması gibi başlıklar yer alacak. Konferansta tarım, enerji, altyapı, eğitim-öğretim, sağlık hizmeti ve su-hijyen gibi altı ana sektördeki projelerin ortak planlanması ve uygulanması yoluyla göç olgusunun yönetiminden, insan kaçakçılığıyla mücadeleye, devletler arasında yeni bir işbirliği modeliyle ekonomik kalkınmayı teşvik edici konuların ele alınacağı öğrenildi. Konferansa, Akdeniz'in güney kıyısındaki hemen hemen bütün devletlerin liderlerinin yanı sıra Ortadoğu ve Körfez liderleri, uluslararası finans kurumlarının başkanlarının katılması bekleniyor. Konferansa Türkiye'yi temsilen ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.