Kalkıştan sonra kaybolmuştu... Japonya’da savaş uçağını arama çalışmaları devam ediyor

Japonya'nın batısındaki İşikawa'da kalkıştan sonra irtibatın kesildiği F-15 savaş uçağını arama faaliyetleri devam ediyor. Batıda kıyı eyaleti İşikawa'da bulunan Komatsu üssünden dün yerel saatle 17.30 sularında havalanan F-15 savaş uçağı radardan kaybolmuştu. Üsten kalkışından kısa süre sonra irtibatın kesildiği Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş uçağı ile 2 mürettebatı halen aranıyor.

HELİKOPTER VE GEMİLERLE ARANIYOR

Savunma Bakanlığı, uçağa ait cankurtaran malzemelerinin üssün 5 kilometre kuzeybatısında saptandığını ancak mürettebata ulaşılamadığını açıkladı.

ASDF'ye göre, kaybolmadan önce kurtarma sinyali vermeyen uçağın parçalarını bulabilmek için helikopter ve gemilerle arama faaliyetleri sürüyor.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında "tek bir kaza" diye nitelediği olay sonrası "F-15 uçuşlarını durdurmayı planlamadıklarını" belirtti. "Halka kapsamlı açıklama yapacaklarını" kaydeden Bakan Kişi, uçak bakımlarını güçlendirmek için ASDF'ye talimat verildiğini söyledi.

Öte yanda İşikawa Valisi Tanimoto Masanori hükümetin açıklamalarının bölge halkını "ikna etmediğini" belirtti. Komatsu İlçe Belediye Başkanlığı da uçuşların durdurulmasını talep etti.