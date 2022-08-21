Kalp tümörü kapalı ameliyatla çıkarıldı

ABD'DE Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden doktorlar ilk kez katetere bağlı bir cihaz kullanarak hastanın kalbinden iyi huylu bir tümörü çıkardı. 27 Temmuz'da gerçekleştirilen minimal invaziv prosedür sadece 30 dakika sürdü. Operasyonu geçiren 54 yaşındaki Tim Holland bu tür tümörlerin alınması için gerekli açık kalp ameliyatından ve ayrıca önemli ölçüde daha uzun iyileşme süresinden kurtulmuş oldu. Ameliyatı Dr. James McCabe, Mayıs 2022'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan, kateterle taşınan bir tümör alma cihazıyla gerçekleştirdi.