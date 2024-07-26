Kamala Harris: Netanyahu’ya Gazze’deki duruma ilişkin endişemi ilettim

ATEŞKES ANLAŞMASININ ZAMANI GELDİ

Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'de artık bir ateşkes anlaşmasına ulaşılmasının zamanının geldiğini ve esirlerin de evlerine dönmesi gerektiğini ifade ettiğini dile getiren Harris, "Şu anlaşmayı yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim. Esirleri evlerine geri getirelim ve Filistin halkına çok ihtiyaçları olan yardımları temin edelim. Ayrıca sonunda iki devletli çözüme yol açacak sürece de bağlı olmaya devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

ABD yönetiminin İsrail'e koşulsuz desteğine yönelik kamuoyunda yükselen ciddi eleştiriler karşısında yönetimin iki numaralı ismi olan Harris, Netanyahu'nun önceki gün Kongre'de yaptığı konuşmada oturuma başkanlık etmemiş ve konuşmaya katılmamıştı.