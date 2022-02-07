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Giriş Tarihi: 8.2.2022

Kamera çalıp çekim yaptı

Kamera çalıp çekim yaptı
YENİ Zelanda'da bir papağan, doğa gezisi yapan bir ailenin kamerasını çalıp çekim yaptı. Kepler Yolu'nda yürüyüş yapan bir aile, manzara izleme noktasında dinlenirken Kea papağanlarıyla karşılaştı. Independent'ın haberine göre Verheul ailesi kuşları çekmek için kamerayı yerleştirdikten kısa süre sonra papağanlardan biri kamerayı kaptığı gibi havalandı ve Fiordland Ulusal Parkı'nı yukarıdan çekti. Aile, kameradan takip ettikleri papağanı ağaçta buldu. Papağan kamerayı bırakıp kaçtı. DIŞ HABERLER
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Kamera çalıp çekim yaptı
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