Kamera önünde şov yaptılar! Diplomat çiftin iddiaları yalan çıktı

Merkeze atanmalarına rağmen Almanya'da kalmaya devam eden Mehmet ve Güler Fidan'ın son olarak "konsolosluğa alınmadık" iddiasının gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı.

PASAPORT BAHANESİ

SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre Fidan çifti hem 27 Aralık tarihinde hem de 22 Ocak'ta geldikleri konsolosluğa alınarak işlemlerini yaptırdı. Çift buna rağmen bir kameramanla birlikte konsolosluğun önünde, "Gri pasaport olayını ortaya çıkardık diye bunlar başımıza geliyor" demişti. Çiftin, merkeze atanmalarının iddia ettikleri gri pasaport olayı ile alakası olmadığı halde bunu böyle yansıttığı öğrenildi.

MERKEZE ÇEKİLDİLER

HANNOVER Başkonsolosluğu'nda görevli oldukları dönemde belirlenen usul ve esaslarla bağdaşmayan ve başkonsolosluğun mesai düzenini bozduğu ileri sürülen çift hakkında Ekim 2020'de inceleme başlatıldı. Şubat 2021'de merkez görevine atanan çift hukuki süreçten de sonuç alamadı ve rapor alarak Almanya'da kalmaya devam etti. Savunmalarında gri pasaport olayına da hiçbir şekilde yer vermeyen Mehmet ve Güler Fidan, alakası olmadığı halde gri pasaport suiistimali iddialarını merkeze çekilmelerinin gerekçesi gibi göstermek gayretine girdi.

MEMURA KUMPAS KURMUŞ

11 ay süreyle rapor alan ve merkezdeki görevine başlamayan çift bir kameraman eşliğinde başkonsolosluğa gelirken, sipariş ettikleri haberin de daha içerde bulundukları sırada yayına girdiği dikkat çekti. SABAH'ın elde ettiği bilgiye göre Mehmet Fidan'ın "Başkonsoloslukta asker kaçağı çalıştırılıyor" iddiası da gerçekleri yansıtmıyor. Fidan'ın konsolosluk biriminde görevli olmamasına rağmen sözkonusu memur hakkında usulsüzce yazışma yapıp dövizle askerlik hizmetinin iptalini talep ettiği ortaya çıktı. Asker kaçağı olduğu iddia edilen personelin başlattığı hukuki süreç kapsamında dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmasına dair işlem durduruldu. FRANKFURT