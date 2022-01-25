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Giriş Tarihi: 25.1.2022 13:22

Kamerun’da büyük izdiham! Ezilerek öldüler

İHA
Kamerun’da büyük izdiham! Ezilerek öldüler

Kamerun’da bir futbol stadyumunda yaşanan izdiham, trajik olayları da beraberinde getirdi. Afrika Uluslar Kupası maçı öncesinde meydana gelen izdihamda 8 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin arasında bir de bebeğin olduğu öğrenildi.

Afrika ülkesi Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadyumu'nda izdiham yaşandı. Kamerun Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kamerun ve Komorlar futbol takımları arasındaki Afrika Uluslar Kupası maçı öncesinde stadyum girişinde meydana gelen izdihamda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır en az 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İzdihamda yaralanan 1 bebek ile diğer yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, izdiham nedeniyle 1 bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kamerun'da stadyum girişinde izdiham: 8 ölü, 50 yaralı | Video

Afrika Uluslar Kupası Organizasyon Komitesi Sözcüsü Abel Mbengue, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İzdihama neden olabilecek şekilde ezilme yaşandı. Bu trajik olaydaki can kaybı sayısı hakkında güvenilir bir bilgi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie sosyal medya hesabında olayda yaralananları hastanede ziyaret ettiği fotoğrafları paylaşarak, "Yaralılara ücretsiz bakım ve en iyi desteği vermek için her şey yapıldı" dedi.

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Kamerun’da büyük izdiham! Ezilerek öldüler
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