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Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:31 Son Güncelleme: 31.12.2021 10:40

Kampçılar tehlikede! Sakız ağaçları bir bir devriliyor, nedeni olay kadar ilginç

Kampçılar tehlikede! Sakız ağaçları bir bir devriliyor, nedeni olay kadar ilginç

Avustralya'nın bir kamp bölgesinde devrilen sakız ağaçları kampçılara korku dolu anlar yaşatıyor. Bir grup kampçı devrilen bir ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sakız ağaçlarının devrilme nedeni ise duyanları bir hayli şaşırttı.

Yarrawonga Common kamp bölgesinde, bir sakız ağacı bir anda devrildi. Düşen ağacın altında oturan bir grup kampçı şans eseri durumu son anda fark ederek kaçmayı başardı. Yetkililer bunun resmen bir 'mucize kurtuluş' olduğunu söyledi.

SÜREKLİ DEVRİLİYORLAR

Bir süredir bölgede pek çok kampçı bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Söz konusu alanda sakız ağaçları sürekli olarak devriliyor ya da ortadan ikiye ayrılıyor.

STRESE GİRİYORLAR

Bununla ilgili araştırma yapan yetkililer sakız ağaçlarının sıcak hava koşulları ve yoğun yağışlar nedeniyle strese girdiği için devrildiğini söyledi. Bu nedenle kampçılara sakız ağaçlarının altında oturmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.

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Kampçılar tehlikede! Sakız ağaçları bir bir devriliyor, nedeni olay kadar ilginç
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