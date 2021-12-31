Kampçılar tehlikede! Sakız ağaçları bir bir devriliyor, nedeni olay kadar ilginç

Yarrawonga Common kamp bölgesinde, bir sakız ağacı bir anda devrildi. Düşen ağacın altında oturan bir grup kampçı şans eseri durumu son anda fark ederek kaçmayı başardı. Yetkililer bunun resmen bir 'mucize kurtuluş' olduğunu söyledi.
SÜREKLİ DEVRİLİYORLAR
Bir süredir bölgede pek çok kampçı bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Söz konusu alanda sakız ağaçları sürekli olarak devriliyor ya da ortadan ikiye ayrılıyor.
STRESE GİRİYORLAR
Bununla ilgili araştırma yapan yetkililer sakız ağaçlarının sıcak hava koşulları ve yoğun yağışlar nedeniyle strese girdiği için devrildiğini söyledi. Bu nedenle kampçılara sakız ağaçlarının altında oturmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.