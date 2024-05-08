Kampüslerdeki polis şiddeti Avrupa’ya sıçradı

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde 16 Nisan'da başlayan ve hızla diğer üniversitelere yayılan Filistin'e destek gösterilerinde polisin öğrencilere ve öğretim görevlilerine uyguladığı şiddet dünyayı şoke etti. Kampüslerdeki polis şiddeti Avrupa üniversitelerine de sıçradı. Polis, biber gazıyla müdahale edip protestocuları yaka paça sürükledi.Hollanda Amsterdam Üniversitesi kampüsünde göstericilere müdahale eden polis, 125 kişiyi gözaltına aldı. Paris Sorbonne Üniversitesi önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullanıldı. İsviçre Lozan, Cenevre ve Zürih üniversitelerinde polis göstericilere sert müdahale etti. Yunanistan'da göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etti. İngiltere Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu öğrencileri ise okul bahçesinde çadırlar kurdu. ABD'nin New York kentinde, İsrail yanlısı Yahudilerden oluşan bir grup, esir takası ve ateşkes anlaşmalarını kabul etmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine gösteri düzenledi.