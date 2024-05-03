Kampüslerdeki polis şiddeti Fransa ve Almanya’ya sıçradı

Batılı devletlerin her türlü baskılarına rağmen dünyanın dört bir yanında binlerce vicdanlı ses sokaklardan ayrılmıyor. ABD'deki öğrenci hareketi ise artık dünyaya yayıldı. Türkiye, Lübnan, Fransa, İngiltere, Almanya, Meksika, Hindistan, Kanada ve Avustralya başta çok sayıda ülkede öğrenciler kamplar kuruyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup Filistin destekçisi, Berlin Humboldt Üniversitesi bahçesinde oturma eylemi düzenledi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Polis şiddeti Fransa'ya da sıçradı. Fransız polisi, Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da gösteri düzenleyen öğrencilere orantısız şiddet uyguladı.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1997'den beri verilen Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü'ne bu yıl Gazze'de İsrail'in savaş suçlarını kayıt altına alarak dünyaya duyuran Filistinli gazeteciler layık görüldü.