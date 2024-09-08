Kamyon şoförü üç İsrailli askeri öldürdü

İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü. İsrail İle Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen saldırıda yaralanan 2'si akser 1'i subay 3 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı bir TIR şoförünün düzenlediği ve etkisiz hale getirildiği kaydedildi. İsrail Kanal 12 televizyonu, Ürdün ile karadan tüm sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu. İsrail radyosu, saldırı sırasında orada bulunan iki şoför ve işçilerin "saldırganla ilişkili olabileceği" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.