Kan dökmeye doymadılar

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki vahşeti bitmiyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 126 artarak, 23 bin 210'a ulaştı. Son 24 saat içinde 12 katliam daha gerçekleştirildi. İsrail, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'taki kara saldırılarını da genişletti. Öte yandan İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 5 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.